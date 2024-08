¿Por qué debemos aprender a expresar nuestras emociones?

“No recuerdo que mi hermano me haya hecho algo, tuvimos una infancia feliz. Es más, él se esforzaba por caerme bien, pero igual yo no quería que me hable y menos que me dé un poco de cariño. Luego de varias sesiones con el psicólogo, comprendí que mi bronca era porque me había quitado el amor de mis papás, que era sólo para mí hasta que él nació, cuando yo tenía como cuatro años”, dice la joven.