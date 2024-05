¿Por qué es importante formar periodistas en tiempos digitales?

“El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse”, define el genial periodista y escritor Ryszard Kapuściński a los profesionales de la información.

Desde siempre, el trabajo periodístico se ha visto dificultado por las estructuras de poder existentes, por aquellos que prefieren que la sociedad permanezca con los ojos vendados y que no cuestione la agenda existente, sin embargo, a estas trabas, en los últimos años se han sumado nuevos desafíos.

“Para los periodistas hay una dificultad adicional: tratar de comprobar, confirmar la información antes de poder lanzarla. Sin embargo, ése es el vaso medio vacío: Por otra parte, las redes también ayudan mucho a que los medios logren amplificar su voz, llegar a mucha más gente, así que tiene estas dos características, una negativa, el tema de la difusión de tantas informaciones no confirmadas y falsas, pero también la capacidad de llegar a muchas más personas con la información”, explica.

“Tener periodistas profesionales y formados nos va a garantizar que nuestros sistemas democráticos funcionen bien. Actualmente, nos vemos enfrentados a una crisis de la democracia, a una crisis de la libertad, desde la defensa de la pluralidad, de los derechos de las personas a la libre expresión. Entonces, el periodismo juega un rol clave en ese entorno que no estamos visualizando”, añade.

“Es importante formar periodistas porque, ante tanta información se genera ruido, entonces lo que ahora tenemos que hacer los periodistas es ser mucho más creíbles, a un periodista lo avala su nombre. Mucha gente publica cosas en redes, pero son personas que no han estudiado o no tienen una trayectoria de reportajes o de prensa, si a una persona en un medio le dicen el nombre de un periodista reconocido que hace una nota, uno sabe que hay rigurosidad y que el trabajo está bien hecho, pero si lees la nota de una persona que no conoces hay muchas dudas”, expresa.