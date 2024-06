¿Por qué la generación Z ha adoptado a Snoopy como su símbolo?

Incluso desde Peanuts, la compañía que conserva los derechos del personaje y publica las tiras cómicas, Melissa Menta, vicepresidenta de marketing y comunicación, anunciaba a finales de 2023 el crecimiento experimentado de sus redes sociales que, durante el último cuarto del año pasado, llegó hasta un 223,8%. El mayor en su historia. Y la razón es que muchos jóvenes consideran que Snoopy "It's just like me" o que es como ellos: le encanta escuchar música, leer o solamente estar tumbado en la cama.