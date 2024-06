¿Por qué se debe garantizar el bienestar de los animales de consumo humano?

Garantizar el bienestar animal en la producción de alimentos no sólo es un imperativo ético, sino que también tiene importantes implicaciones para la calidad y seguridad alimentaria, la salud pública, la sostenibilidad ambiental y el éxito económico de las empresas en el mercado actual.

“No puede existir un equilibrio entre el bienestar animal y el consumo humano, mientras la sociedad no quiera ver la realidad, porque preferimos taparnos los ojos antes que aceptar que somos parte de una triste verdad. Tanto las autoridades como la población debemos asumir la responsabilidad por el sufrimiento y dolor que padecen los animales no humanos de consumo día a día para poder satisfacer nuestra hambre, por lo que es urgente legislar los derechos y el bienestar de estos animales”, indica.

En tanto, para Cecilia Chacón, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, el bienestar animal no se contrapone al interés humano de empleo o consumo, al contrario, se complementan.

Si bien se ha desarrollado bastante normativa de carácter general y otra más específica en relación a esta problemática, en la práctica, existen serios vacíos normativos relativos a la crianza, traslado y sacrificio, que no son supervisados adecuadamente por las instancias nacionales como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasag) o los municipios que son responsables de los centros de faenado o mataderos.

La Ley para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato (N° 700) asigna la calidad de sujetos de protección a los animales no humanos y el derecho a ser reconocidos como seres vivos, a un ambiente saludable y protegido.

“Bolivia cuenta con vasta normativa que pretende garantizar los derechos de los animales no humanos, en general, pero no logra una correcta aplicación de dichos preceptos jurídicos, por lo que, muy poco se ha hecho por legislar y regular el bienestar de los animales no humanos de consumo”, reflexiona Paola Romero.