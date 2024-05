Prepararse para el último adiós: una guía para familias en momentos difíciles

“Fueron 10 días de zozobra, de vivir en el hospital, para que al final me entreguen a mi bella hija en un cajón. Ya han pasado 335 días y hasta ahora no supero este dolor que oprime mi corazón. Dejé mis actividades, estoy yendo al psicólogo, pero nada me da paz, sigo pensando que mi hija se fue sin escuchar cuánto la amo”, dice la atribulada madre.