Prevención del suicidio: el apoyo de la familia y amigos puede hacer la diferencia

“Las tasas por suicidio lamentablemente aumentan en nuestro país y lo podemos constatar en los registros de los hospitales. Por eso es muy necesario hablar de esto, no hay nada falso que creer que solo al mencionarlo estamos incitando. Hay que dejar los tabúes a un lado y sumarnos a la prevención, y entender que esta tarea no solo es desde los especialistas”, asegura Pamela Martínez, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Si bien esta problemática no se restringe a un grupo poblacional en específico, las estadísticas muestran que hay más casos en el género masculino. Martínez lo relaciona con la represión de emociones a causa de roles establecidos y los arquetipos sociales. “Desde muy niños se malenseña a los varones que no deben llorar y esto conduce a no poder expresar lo que siente, no poder sacar algunos sentimientos por miedo a la sanción social y moral impuesta por la sociedad”.