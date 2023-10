Primeros auxilios psicológicos, ¿qué son y porqué es importante conocerlos?

“Hay que escuchar a la persona, cómo se siente, qué es lo que piensa. Dependiendo del evento traumático al que haya sido sometido, la persona va a hablar, va a pedir ayuda o va a decir que no entiende qué ha pasado; entonces, lo primero es hablar y ponerse en el lugar del otro, no juzgarlo, no minimizar lo que está sintiendo, no decirle tranquilo. Es importante que haya un tiempo de escucha”, explica Loayza.