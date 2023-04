¿Puede la Inteligencia Artificial IA mejorar la experiencia de aprendizaje?

En Bolivia, se aplican herramientas digitales como plataformas educativas (LMS), tutoriales elaborados con softwares específicos, aplicaciones de uso educativo (canva, genially, kahoot, quizizz, desktoy, etc.), simuladores, entre otros.

La falta de transparencia se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la IA. Con frecuencia, no se entiende completamente cómo funciona y cómo se toman las decisiones en el aula basadas en la IA.

Las soluciones vinculadas a la IA carecen de la personalización adecuada. Aún no se ha encontrado una forma efectiva de hacerlo para cada estudiante de manera adecuada. La IA basa sus decisiones en datos históricos y generalizaciones, lo que podría no ser efectivo para un estudiante en particular.