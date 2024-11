¿Qué buscan las empresas en los profesionales de esta generación?

Herramientas tecnológicas

“Ya no debemos ver a las personas solamente como un recurso humano, sino como personas integrales, ellos son un mundo. Cada persona tiene diferentes elementos que hacen un todo, ya no es solamente la persona para el trabajo. El trabajo mata el talento de la persona, si ese talento no está siendo bien utilizado”, manifiesta.

En este sentido, las organizaciones ya no deben ver a los trabajadores como simples recursos humanos. Los empleados son personas integrales, con diferentes facetas: familiares, sociales, deportivas y religiosas. Si no se aprovechan adecuadamente sus talentos, estos pueden verse opacados, afectando tanto al trabajador como a la empresa. Las empresas que no se adaptan a estos cambios, que no son ágiles para reaccionar ante un contexto en constante evolución, corren el riesgo de quedar en el camino.