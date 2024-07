¿Qué es la inteligencia artificial metacognitiva?

La creatividad, la emoción, la pasión y la capacidad de aprender de los errores propios, evolucionar y ser impredecible son capacidades que la IA no posee y que, probablemente, nunca poseerá.

“Los humanos tienen una serie de capacidades que la IA no puede igualar, como la creatividad, la empatía y la capacidad de resolver problemas inesperados. Además, los humanos son necesarios para supervisar e interactuar con los sistemas de IA”, asegura Marcelo Pacheco, director de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Para Gates, la IA es un “punto de inflexión”, como lo fue la popularización de las computadoras o la aparición del internet, pero ha alcanzado un techo, un límite sobre lo que puede y no puede hacer. A pesar de sus mejoras incrementales, no evolucionará hasta no alcanzar la “metacognición”, es decir, la capacidad de un sistema para que sea consciente de su propio pensamiento.