¿Qué piensan los jóvenes sobre los estereotipos de género?

“Las mujeres no saben manejar” o “los hombres no cocinan” son estereotipos de género que escuchamos a diario y que están, en parte, naturalizados en nuestra sociedad, lo que impide el completo desarrollo de las personas.

“Personalmente, yo creo que no deberían existir. Los hombres y las mujeres podemos hacer las mismas cosas y nada debería limitarnos a hacerlas, tenemos los mismos sentimientos, tenemos las mismas percepciones y me parece irracional querer clasificarnos solo por el sexo con el que nacimos”, señala Daniela Velásquez, estudiante de Odontología.

Según un estudio de IPSOS, realizado en 2023, en todo el mundo, tres de cada cuatro personas afirman que ven o escuchan estereotipos con regularidad, pero solo una de cada tres se manifiesta en contra de ellos. Por su parte, la mitad cree que la sociedad no dice lo que piensa ni expresa su desacuerdo cuando ve que alguien utiliza un estereotipo negativo porque no quiere agravar la situación.

Además, dos de cada cinco personas opinan que quienes no alzan la voz cuando se produce una agresión es porque no saben qué decir, lo que pone de manifiesto una falta de acceso a la educación para adoptar una postura constructiva contra los estereotipos.

A la pregunta: ¿Crees que las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres tienen las mismas oportunidades que los niños, adolescentes y jóvenes hombres? El 48% respondió que sí y que existen las mismas oportunidades para mujeres y hombres, mientras que el 37% dijo que no porque los hombres tienen más oportunidades, mostrando un importante debate de posiciones sobre los estereotipos.

Liudmilla Loayza, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, por su parte, indica que los estereotipos de género son una traba que no permite el normal desarrollo de las personas, encasillandolas en tareas e intereses de acuerdo a su sexo, cuando en realidad todos los humanos contamos con el potencial de hacer las mismas cosas.

“Vivimos en un mundo de igualdad y de equidad. Todos los roles que nos exigen nuestras labores cotidianas, roles que nos hacen mejores o peores personas no tienen nada que ver con nuestro género. Si somos mujeres podemos tranquilamente manejar un coche, asumir un cargo directivo, asumir roles que quizás en el pasado eran considerados masculinos como la construcción, entre otros. Si somos varones también podemos asumir roles que nos exige el cuidado del hogar, la cocina, el lavado de ropa u otro tipo de tareas, lo importante es no sentirnos menos que los demás. Todos somos iguales, todos estamos para aportar, todos tenemos un granito de arena que ofrecer, todos podemos cambiar el mundo y no tener roles estereotipados”, expresa.