¿Qué tan protegidos estamos del doxxing en redes sociales?

“En Bolivia aún no existen leyes que penalicen específicamente el doxxing. Sin embargo, esta práctica puede infringir en otros delitos estipulados en el Código Penal, como violación a comunicaciones privadas, amenazas, acoso y hostigamiento, violación a datos personales y otros. Se requiere de una legislación integral sobre ciberdelitos que aborde el doxxing en nuestro país”, afirma Alexis Ernesto Becerra, docente de posgrado en la Universidad Franz Tamayo.

Raúl no facilitó esa información, pero las conversaciones ya tomaron un tono de amenazas, incluso de secuestro de la hermana menor. El caso fue reportado a la Policía Nacional y ahora María teme que la investigación la incluya por haber compartido la información.

Se recomienda tener perfiles privados, no compartir información sensible como dirección exacta, no etiquetar la ubicación en posts, utilizar seudónimos o apodos en lugar de nombres reales, usar diferentes nombres de usuarios en distintas redes sociales y sobre todo tener mucho cuidado al interactuar con desconocidos, desconfiar siempre de gente que nos contacta, es la mejor regla.