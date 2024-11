Reconocimiento, apreciación y progreso, las claves para motivar a los estudiantes

“Cuando estamos intentando motivar a un estudiante, lo que estamos intentando en realidad es buscar que a él le gusten cosas que no le importan o que a nosotros nos parecen importantes, estamos intentando inculcar al estudiante cosas que no le corresponden. Al estudiante le gusta aprender, pero no le gusta estudiar y nosotros sabemos que es importante que estudie”, expresa José Antonio Marina, filósofo y pedagogo español.