Reducir, reciclar y reutilizar, las claves para el cuidado del Medio Ambiente

“Las personas no saben cuáles son sus obligaciones, no saben cuáles son los problemas ambientales que se generan por las malas acciones que se realizan de manera directa e indirecta por la población” expresa.

El primer paso debe darse en el hogar, sugiere Suárez. Hace un listado del tipo de residuos que se producen en la casa. Se genera desde residuos orgánicos (restos de comidas, frutas, poda de plantas, etc.), residuos inorgánicos (bolsas plásticas, botellas, tapas, juguetes, vidrios, etc), residuos peligrosos (pilas, baterías, residuos de envases de aerosoles, productos de limpieza, etc) y desechos o residuos que ya no tienen uso de ningún tipo (papel higiénicos, pañales, etc.)