Resiliencia y tolerancia al fracaso, aptitudes indispensables para emprender

“Nos puede ir mal y podemos empezar de nuevo o arrancar con algo nuevo, pero no hay que dejarse ganar por el fracaso”, explica.

García indicó que un emprendedor, además de contar con conocimientos sólidos en el rubro en el que quiere emprender, debe contar con resiliencia y tolerancia al fracaso, ya que esto le permitirá seguir adelante cuando las cosas no salgan como esperaba.

García indica que un emprendedor no nace, sino que se hace en el camino gracias a todas esas lecciones y aprendizajes, principalmente los fracasos.

David Coaquira, docente de la carrera de Ingeniería Comercial de Unifranz señala, por su parte, que los fracasos pueden ser vistos como oportunidades de deshacernos de cosas que no funcionan y comenzar de nuevo.

“Todos hemos pasado por errores en la vida, no solamente en el ámbito laboral, sino también en lo personal (…), es necesario fracasar, muchas veces puede ser un fracaso rotundo que nos lance otra vez al reinicio, nos mueva a comenzar otra vez de cero, pero si ya hemos comenzado una vez de cero, podemos volver a comenzar de cero varias veces más”, expresa el experto.

“Alguien que es capaz de crear hábitos de trabajo, de dejar distracciones a un lado para concentrarse con el objetivo de llegar a la meta, es alguien que va a tener éxito. Alguien que no es capaz de dejar esas distracciones y de trabajar duro, probablemente le va a costar más alcanzar el éxito”, puntualizó.

Por su parte, Olivares manifiesta que los emprendedores requieren conocimientos, pero no solo teóricos sobre cómo funcionan las cosas en el papel, sino también saber sobre los rubros y la situación de éstos en el mundo real, así como a sus posibles clientes y sus comportamientos en el mercado.

“Para emprender desde cero, lo primero es tener conocimiento de lo que se va a hacer, nunca uno se debe meter en negocios o experiencias por boca de terceros. Si escuchas que vender comida es rentable y seguro, no escuches. Hay que tener conocimiento sobre el mundo al que uno entra, tiene que ser parte, ya sea, trabajando para otros o investigando. El conocimiento del rubro o giro de negocio al que uno se va a embarcar es clave, no hay que meterse en cosas que no sabemos”, explica.