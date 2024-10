Riesgos éticos de la inteligencia artificial

Esta situación plantea una interrogante: ¿Quién controla estos datos y cómo se utilizan? Si bien la IA mejora la personalización de servicios, también puede conducir a violaciones masivas de la privacidad si no se establecen regulaciones claras y seguras.

El abogado William Llanos, docente de la carrera de Derecho en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, advierte que “la IA puede generar consecuencias no previstas si no se regula adecuadamente. Desde la falta de transparencia en los algoritmos hasta la invasión a la privacidad, el marco legal actual no está preparado para estos desafíos tecnológicos”.