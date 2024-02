Right to repair, un movimiento que busca una mayor independencia para los consumidores

¿Cuántas veces nos hemos visto obligados a desechar un dispositivo que funcionaba porque ya no se podía actualizar o porque su pantalla, puerto de carga o batería ya no funcionaba como debía? ¿Cuántas veces hemos desechado una máquina porque la reparación sólo podía hacerse en un taller autorizado?

En este contexto, en el que la tecnología se ha vuelto más compleja e intencionalmente más difícil de reparar, nace el movimiento Right to repair (Derecho a reparar), el cual busca devolverle al consumidor y propietario de dispositivos, maquinaria y vehículos, no solo la posibilidad de arreglar los problemas que éste tenga, sino también tener la libertad de enviarlos a talleres independientes y lugar contra la obsolescencia programada.