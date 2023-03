Rock and Roll: la gestión de capital humano se revitaliza con nuevas prácticas

La encuesta anual de Great Place To Work y la Universidad Johns Hopkins alcanza a más de 14.000 personas en 37 países. Los resultados recabados dan cuenta que el bienestar de los colaboradores es clave para la retención y las referencias positivas o negativas de los mismos.

El pasado jueves Great Place to Work en Bolivia organizó un coloquio, con apoyo de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, sobre prácticas de éxito en las organizaciones. Miguel Soliz, experto en capital humano del BCP, se refirió a la “Cultura de Rock & Roll” y destacó los interesantes resultados obtenidos. Una muestra de su cambio de rumbo pasa por la decisión referida a la indumentaria de los colaboradores y una serie de políticas de motivación del capital humano.

“En la banca veníamos muy formalitos, veníamos con traje, corbata y no era muy normal para nuestro rubro eso de ir a trabajar un poco más relajados (…). Este tipo de prácticas hace que la gente pueda ir más distendida, que pueda tener una cultura más rock and roll y no tan formal, tan convencional como siempre fue (…)”, dijo Soliz en la presentación de la experiencia.