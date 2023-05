Salvador Kalavera muestra su rebeldía artística desde el muralismo

Salvador Kalavera es un destacado artista boliviano que adoptó el muralismo como una forma de expresión artística de rebeldía y de protesta contra un sistema de producción artística del cual no se sentía parte. Trabaja junto a un grupo de jóvenes virtuosos y disruptivos.

“Empieza como una forma de rebeldía que nos ayudó a mí y otros jóvenes a mantenernos centrados en nuestros objetivos (…). Comenzamos pintando por la noche, de incógnito e “ilegal”, fue la forma de ir en contra del arte de un sistema del cual no nos sentíamos parte”, indica Kalavera. El artista participa de la primera muestra inmersiva de siete artistas bolivianos organizada por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, con motivo de la celebración de sus 30 años de vida.

Concepto de un mural que no fue mural

“Lamentablemente no fue seleccionada. Y no pude pintarla en gran formato. Pero se fue hasta Italia a una exposición colectiva. Creo que el movimiento es parte representativa de esta ilustración”, indica el muralista.

“El arte urbano me llevó a distintos lugares con perspectivas diferentes y experiencias enriquecedoras, como Estados Unidos, Italia y toda América Latina, pero principalmente me ha permitido realizar un viaje introspectivo, me ha hecho analizarme a mí mismo y a mi contexto (…)”, puntualiza.