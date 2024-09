Salvar vidas y convivir con el dolor de los pacientes forma parte de la experiencia del ser médico

El doctor Miguel Ángel Silva Flores nunca olvidará aquella vez que pasó cuatro días acompañando a un paciente en la Unidad de Terapia Intensiva. Con entereza le tomaba los signos vitales puntualmente, veía cómo el hombre sobrevivía al tratamiento y muchas veces le hablaba al enfermo para que resistiera. Hasta que el hombre no pudo más y su vida se fue apagando. El galeno, agotado por la lucha, sintió aquella pérdida como suya. No pudo hacer nada frente a la fatalidad, pero se consoló sabiendo que lo había dado todo de su parte en aquella batalla.

En el anecdotario profesional del doctor Flores hay muchas historias con final feliz; pero él recuerda con nostalgia aquella clase de empatía que tuvo en una sala de Emergencias monitoreando a su paciente. Hoy es docente en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz La Paz, y a sus alumnos les cuenta la importancia de no perder la conexión con las personas. “Nosotros no somos máquinas, nosotros sentimos lo que les pasa a los enfermos”, explica el galeno.

Los médicos no sólo trabajan para atenuar dolores físicos; a veces deben convertirse en psicólogos. La doctora Griselda Vargas cuenta: “Recuerdo que algunas veces tenía que hacer contención emocional porque la gente te llama no solamente como auxiliador de la salud, sino también como una persona que tiene conocimientos adicionales para resolver distintos problemas. Por ejemplo, alguna vez tenía que hablar con personas que se querían suicidar y debía generar vínculos con ellos”.

Entre sus innumerables aventuras se acuerda de una señora con insuficiencia renal. “Ella era una señora mayor que estaba en proceso de diálisis continua, además sufría secuelas de una tuberculosis renal. La diálisis y la insuficiencia degradan a las personas, como en su caso. Yo le dije a la señora, ¿por qué sigue interna, si puede hacer diálisis ambulatorias? Ella creía que se iba a sanar en un mes, me di cuenta que no manejaba su diagnóstico y no entendía la dimensión de su problema”. Hablaron mucho tiempo hasta que llegó una nieta que visitaba con frecuencia a la enferma y entonces decidieron que lo mejor era llevarla de vuelta a casa. “La señora me agradeció y me dijo que iría a su hogar para disfrutar más con su familia. En esos momentos uno se da cuenta que la vida se va demasiado rápido”.