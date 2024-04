Ser campeona de karate, enseñar defensa personal y estudiar Ingeniería sin fallar en el intento: la vida de Paola Luna

“Entré a las clases a los 12 años, y a los 19 ya logré ser parte de la Selección Boliviana de Karate. Yo tenía un carácter bastante introvertido, entonces decidí inscribirme en vacaciones de invierno. Desde entonces no he vuelto a dejarlo, me ha encantado, es un arte marcial que me motiva, me inspira y me ha dejado muchos valores hasta el día de hoy”, recuerda Paola Luna Escobar.