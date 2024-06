Servicios legales “On demand”, una alternativa para emprendedores y abogados

En este contexto, la asesoría y consejo legal se hace indispensable, sin embargo, en muchos casos, los emprendedores y pequeños y medianos empresarios no cuentan con los recursos para contratar abogados individuales ni bufetes que puedan apoyar el crecimiento de sus emprendimientos e impedir abusos o posibles multas por incumplimiento de normas que no conocen.

Los servicios legales “ On demand ” son una alternativa para estos casos, ofreciendo asesoría legal cuando se necesita y en los casos específicos en los que se necesita, expresa Daniela García, fundadora y CEO de Elemental, una empresa especializada en educación.

“Cuando un emprendedor inicia, requiere de diferentes servicios legales, desde constituir la empresa hasta temas laborales y tributarios. Es importante tener un servicio que integre todas estas áreas. Sabemos que un abogado no puede hacer todo, tiene que especializarse, entonces este servicio consiste en un bufete que ofrece al emprendedor todas las áreas relacionadas con el derecho comercial cuando lo necesite, para que pueda estar bien asesorado y no cometer errores, que son muy comunes cuando se emprende”, explica la empresaria.

De acuerdo con García, esto plantea una oportunidad para los emprendedores, pero también para los abogados, ya que esta clase de servicios no existen en el país.

Según el empresario, sería importante la creación de estos servicios en Bolivia, porque existe gran cantidad de emprendedores y empresas en el país, que no cuentan con los recursos, ni el conocimiento para contar con la asesoría de un abogado especializado en cada uno de los campos del derecho comercial de manera permanente o contratar a una firma o varias en caso de necesidad.

Por su parte, el director de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Alberto Salamanca, indica que este tipo de servicios aún no existe en Bolivia, no por que no exista una demanda real por ellos, sino por las costumbres y la cultura empresarial del país, pero que tiende a desaparecer.