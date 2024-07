Si el turismo en Bolivia no ingresa al mundo de la IA es su muerte comercial, devela estudio de CIINTUR

En esta revolución, el turismo no se queda atrás, generando nuevas maneras de interacción entre operadores y viajeros en casi todas las etapas del negocio, lo que hace imperativo que los empresarios adopten las nuevas herramientas de IA a sus emprendimientos, ya que de lo contrario corren el riesgo de una muerte comercial.

“El riesgo de no entrar en el mundo de las IA es la muerte comercial para los operadores de turismo. Este es el riesgo más grande. Las herramientas que esta tecnología propone son la puerta para atraer a los clientes y la manera en la que podemos impulsarlos a volver”, explica Orlando Poma, autor del estudio “El impacto de la Inteligencia Artificial en el turismo de aventura de Coroico – Bolivia”, realizado por el Centro de Investigación, Innovación y Transformación Digital en Turismo (CIINTUR), parte del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Poma señala que el estudio identificó que el 90% de los emprendimientos que existen en este destino no utilizan las redes sociales para la captación de nuevos turistas y se valen sólo de medios tradicionales y agencias.

“Hemos hecho un análisis en Coroico (como prueba piloto). El 90% de los operadores no utiliza ni siquiera las redes sociales y el 10% restante no está actualizado a las nuevas tecnologías. Esa es una desventaja en el tema tecnológico”, agrega el también docente de la carrera de Administración en Hotelería y Turismo de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz..

En el caso de la IA, advierte el investigador, prácticamente el 100% no la utiliza.

“Esto puede ser un gran problema a futuro, porque si bien ellos no utilizan la IA, los clientes sí y al no haber una coincidencia entre cliente y oferente, el primero va a buscar una alternativa, así que este negocio no va a tener clientes y va a tener que cerrar, así que lo que nosotros estamos haciendo es identificar estas tecnologías para que estos negocios puedan capacitarse e implementarlas. Nuestro propósito de aquí en adelante es generar capacitaciones para que los operadores utilicen esta tecnología en sus operaciones turísticas”, manifiesta.