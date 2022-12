“Si te pones en el papel de la otra y ves la dificultad que tiene, juntas de la mano podemos avanzar”

Es mucho mejor que afrontar las cosas sola. Al estar sola uno se reprime, te frustras tienes más estrés, tienes conductas muy negativas que no te permiten salir adelante. Cuando sientes la mano de otra persona y más aún de tres personas que te pueden jalar y decirte ‘yo te ayudo, yo te llevo, yo te acompaño en la carga’ se te vuelve más liviana.

¿Cuál es la mejor forma para llegar a esas mujeres trabajadoras que no tienen tiempo para acompañar el proceso y demandan una forma de afianzar la confianza?

Sí, es bien paradójico. Yo soy madre y soy profesora. A mí me ha tocado dejar a mi hijo en un lugar mientras yo proseguía mi trabajo. Eso también me ha impulsado a mí a que yo vea y visualice a todas las demás madres desde mi rol. Por eso tratamos de darle la seguridad a las madres, que tenga la certeza de saber que su niño va a estar bien.

Me ha tocado sentarme y pensar: ‘les doy tanto cariño a los chicos y no está pasando lo mismo con mis hijos’. Yo tengo un hijo pequeñito, de tres meses, que tuve que dejarlo en guardería. Fue un momento muy crucial en mi vida porque dije ‘dejo el colegio y me dedico a él’. Gracias a Dios, encontré también personas que tienen mi misma filosofía. Las maestras de guardería viven una situación similar y, entre equipos, se podía trabajar. Dejé a mi niño en la guardería y seguí dando amor acá en el lugar donde trabajo.