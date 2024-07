Siete conceptos equivocados sobre la depresión que perjudican su tratamiento

“La depresión es un mal invisible, los que la sufrimos podemos camuflarnos entre la gente, ser funcionales, amorosos y hasta reír de los chistes de nuestros amigos, pero estar sufriendo por dentro, no es tristeza, no es algo que se va, es algo que permanece con nosotros, nos debilita y nos empuja hacia los más oscuros rincones de nuestra mente”, explica Alex Núñez (nombre convencional), un profesional de 35 años que sufre de depresión desde hace cuatro años.

Alex indica que, aunque recibe tratamiento (tanto químico como a través de psicoterapia), no se siente “curado”. “Probablemente nunca esté del todo sano, pero ahora puedo lidiar mejor con mis emociones y me mantengo estable, casi sin episodios.

Sin embargo, las señales de este trastorno de salud mental no siempre son claras y, además, existen muchos conceptos que pueden dificultar su diagnóstico

Con la intención de ayudar al otro, en muchos casos se tiende a “animarlo” o a decirle que no le dé importancia, o mire todo lo positivo que tiene, y eso puede resultar contraproducente.

Variables como alteraciones de la capacidad cognitiva, que se manifiestan en dificultades para concentrarse, o postergar indefinidamente tareas; o también síntomas físicos como dolores y molestias poco claras (prurito, mayor o menor sensibilidad en una zona, etc.), o estar particularmente irritable, son signos de depresión en ciertos casos, y en lugar de llorar, las personas discuten con todo el mundo.

Es muy habitual que esto inclusive represente una carga para la persona sintiéndose “culpable” cuando no tiene nada en su percepción que explique tener depresión, refiriéndose en muchos casos a recursos materiales.

En este trastorno influyen infinidad de factores, genéticos, neuroquímicos, hormonales, enfermedades clínicas, así como experiencias propias o inclusive en cuadros asociados al trauma de tipo transgeneracional de los cuales uno no es “culpable”. Como en los casos anteriores es una enfermedad, no un defecto de carácter.

La depresión se trata de una enfermedad no una falla de la personalidad

4. “Si uno sigue trabajando o saliendo, eso no es depresión”

La depresión es un espectro sintomático que aborda áreas cognitivas, comportamentales, emocionales, pero no necesariamente todas. Al igual que en otros cuadros psiquiátricos los pacientes depresivos de “alto rendimiento o funcionamiento”, pueden compensar y de esa manera, en algunos casos, alargar y agravar los síntomas que no aparecen de la manera clásica esperada.

Al mismo tiempo, vale la pena recordar que el hecho de que alguien pueda funcionar eficientemente, no significa que no esté sufriendo.

El antidepresivo es un recurso muy útil en aquellos casos en que ha sido bien administrado y adecuado a cada caso particular, pero no cambia la personalidad, el temperamento u otra característica.

Evidentemente nos permite abordar algunas cuestiones de manera más eficiente y facilita el manejo de emociones que permite un mejor abordaje psicoterapéutico, pero no cambia nuestra estructura de personalidad.

6. “Conviene no hablar de la depresión porque se agrava”

En realidad, si hablar es mantenerse en un estado de rumiación, de repetición constante en una temática negativa, evidentemente eso no ayuda y de alguna manera sostiene y confirma las cogniciones negativas. Por el contrario, en un espacio adecuado, seguro, sin prejuicios o intervenciones no contextualizadas que pueden resultar a veces muy negativas, el abrirse es positivo.

De hecho, la terapia en manos profesionales es eso, y de la misma manera es por ello que la terapia, aun cuando quien la provea tenga un título, debe ser realizada dentro de ciertas normas ya que si no corre el riesgo de profundizar el cuadro. En definitiva, no es no hablar sino cómo y en qué marco.