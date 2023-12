Silencioso y mortal, así es el cáncer de pulmón

Los factores son múltiples. Según Antezana existen riesgos modificables y no modificables.

Fumar tabaco (incluidos cigarrillos, puros y pipas) es el principal factor de riesgo en el caso del cáncer de pulmón, pero también puede afectar a los no fumadores.

Respecto a los factores no modificables se tiene a la genética, la edad entre 40 a 80 años y las infecciones que, anteriormente, pueda haber adquirido el paciente.

“Aunque algunos factores de riesgo de cáncer se pueden evitar, no es posible evitar muchos otros. Por ejemplo, tanto fumar como heredar ciertos genes son factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, pero sólo se puede evitar fumar. Hacer ejercicio con regularidad y consumir alimentos saludables son factores de protección para algunos tipos de cáncer. Es posible que, al evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección disminuya su riesgo; sin embargo, esto no significa que no enfermará de cáncer.