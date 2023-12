Sin historia que contar, no hay trabajo creativo

“La historia es lo primero, es lo principal. Yo que trabajo con cine, con animación, todo parte del guion. La historia es lo que nos lleva al proyecto. Si no hay historia, no hay nada. Simplemente se convierte en algo técnico. Entonces, creo que es un trabajo conceptual”, puntualiza Rojas.

“Creo que es un aprendizaje de ambos lados. No solamente es compartir experiencias, sino aprender de los chicos”, quienes deberían hacer lo que les gusta, crear, hacer cosas nuevas y ser curiosos para cuando les toque plasmar sus ideas en trabajos creativos.

El creativo, según Rojas, no necesita enfrentarse a las nuevas tecnologías o a la inteligencia artificial para sobrevivir, sino que la destreza está en ver cómo la asimila porque se trata solamente de herramientas técnicas.

En tanto, Javier García, creativo boliviano residente en Madrid, quien también participó en el meet and greet de la Bienal del Cartel considera que hay que saber rle provecho a la inteligencia artificial y a todas las nuevas tecnologías.

“Se trata sólo de una herramienta, que si la tomas te puede ayudar a facilitar tu trabajo. Si no la tomas probablemente te vas a sentir afectado (…). Creo que va a ser útil para nuestra industria, porque lo que nosotros vendemos es pensamiento crítico y no un trabajo técnico. Así que creo que eso siempre va a ser el diferencial”, manifiesta.

“Entiendo que las universidades te den ciertas herramientas, pero la curiosidad te va a permitir entender muchas otras cosas que van, incluso, más allá. Ahora es muy fácil aprender todo. No necesitas ir a una universidad para aprender a manejar miles de cosas. Pero si no tienes la curiosidad, no lo vas a lograr”, sostiene.