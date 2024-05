Sobrevivientes de cáncer emprenden una “ascensión a la esperanza” en Bolivia

“Estoy agradecida con el cáncer porque me ha cerrado muchas puertas, pero me ha abierto otras, por las que conocí gente maravillosa”, afirma ante la mirada atenta de un auditorio repleto de personas ávidas por escuchar la historia de sanación de un grupo de sobrevivientes de cáncer llegados de México y Francia, quienes honran la lucha contra esa enfermedad, con la ascensión a algunas de las montañas más desafiantes del planeta.

“El cáncer es una enfermedad que te desgasta emocional y mentalmente, eso no sólo afecta a los que la padecen, también a sus familias”. “En la calle, cuando estás sin cabello por el tratamiento, la gente te mira raro”. “Cuando era niño escuchaba que había papás que les decían a sus hijos que no se me acerquen, porque podía tener algo contagioso”. “El cáncer es una enfermedad de largo tratamiento, que te enseña, puede ser lo mejor que te pase en la vida, si logras sanar y volver a empezar”, fueron algunos de los testimonios de los sobrevivientes.