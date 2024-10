Sonia Calizaya: el poder de la disciplina y la constancia para alcanzar el éxito

“Ver a mis hermanos viajando para competir, con sus deportivos de La Paz o Bolivia siempre me llamó la atención y cuando terminé el colegio y empecé mi formación como profesora de educación física descubrí mi talento y eso me impulsó a entrenar más”, cuenta.

La inscripción a esta carrera, que consiste en la donación de alimentos no perecederos, enfatiza la importancia de la solidaridad y el compromiso social, valores también remarcados por Sonia Calizaya.

Con la visión de que el deporte puede ser un vehículo no solo para el desarrollo personal, sino también una forma generar un impacto positivo en la comunidad, los atletas participantes podrán experimentar el poder de la disciplina en acción, mientras contribuyen a un objetivo común de apoyo social y ayuda a los demás.

“Esta experiencia me animó a ponerme metas más ambiciosas, a largo plazo, siempre con la mira en más y mejores logros”, confiesa.

Calizaya remarca que la disciplina y la constancia, que uno va haciendo a lo largo de su camino no solamente nos marca en el deporte, sino en toda la vida, ya sea en el estudio o en el trabajo, la disciplina y los objetivos son el motor que nos permite avanzar.

“Si no tenemos metas, no vamos a tener una disciplina para llegar a los objetivos que nos trazamos”, acota.

Sonia admite que, en medio de la determinación y la realización, también existen momentos de duda e introspección, en los cuales el peso del mundo parece caer sobre la atleta, momentos en los que es importante mantenerse enfocado para no caer ante la tentación de rendirse.

“Estando en el cuarto de preparación, antes de la llamada a correr es un momento en el que las dudas te pueden sobrecoger, cuando no sabes qué haces allí, si lo harás bien, si vale la pena el esfuerzo, es importante mantener el enfoque y perseverar en nuestros objetivos en esos momentos”, afirma.

“Correr con los colores del país conlleva una gran responsabilidad y orgullo, es un momento de realización. Tener a los ojos del país sobre mí, a pesar de que hasta hace unos meses no me conocían es una experiencia enorme, un impulso para romper mis propios límites y dar lo mejor de mí”, acota.

Además de ser una prueba de resistencia física, de disciplina y determinación, la 5K Unifranz también busca generar un impacto social. La inscripción consistirá en la donación de alimentos no perecederos como arroz, fideos, azúcar y enlatados, que serán destinados a personas de escasos recursos a través de la Fundación Unifranz.

“Esta carrera 5K tiene el propósito de comunicar y fortalecer un lazo muy particular que hemos desarrollado, que es la capacidad de hacer cosas creativas e innovadoras en nuestras comunidades y, a partir de ellas, generar un apoyo social, que es el centro de nuestra acción”, expresa María del Pilar Hidalgo, directora de la Fundación Unifranz.

Según Hidalgo, la 5K no es un simple homenaje a la gente que le encanta el deporte en un lugar, sino que permitirá a los participantes correr con propósito y el propósito es ayudar a los demás, convocarlos para que a través de esta donación simbólica puedan apoyar a diferentes albergues de El Alto mediante la entrega de canastas familiares que van a ser donadas a albergues y personas en situación de vulnerabilidad.

“Sabemos de la generosidad de la gente y sabemos que van a llevar más de un kilo de alimentos. También se pueden donar conservas, condimentos, enseres, todo eso también no sirve muchísimo y sabemos que la generosidad se va a multiplicar. Esta no es una inscripción de dinero, es una inscripción de solidaridad, de amor hacia el otro y sabemos que eso va a ser muy particular todo el proceso”, agrega la directora del brazo social de la universidad.