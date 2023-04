Superar el sufrimiento permite crecer como persona

Para Liudmila Loayza, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, el sufrimiento no mata. “Hay momentos inevitables que son crisis y que van a implicar sufrir, pero eso no nos va a matar. El sufrimiento no mata al ser humano, el sufrimiento le hace crecer, siempre y cuando haga algo con ese sufrimiento”, dice Loayza.

“Cada vez que yo siento que no estoy bien, que no lo estoy pudiendo solucionar, que estoy triste demasiados días, que ya no tengo ganas de hacer las cosas, que me esfuerzo y no me sale bien, cuando noto que mis pensamientos son fatalistas y estoy muy ansiosa o quiero comer debería ir a un psicólogo”, agrega.