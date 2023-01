Superar procesos de dolor y perdón es la clave para encontrar paz

A 13 años del fallecimiento de su hermana menor por un “supuesto” derrame cerebral en un centro nocturno de La Paz, María aún no supera el dolor y tampoco perdona a las personas que ese día acompañaban a su hermana.

Sus sentimientos son encontrados. Asegura que no es odio, pero un profundo dolor embarga su corazón y no le permite superar los acontecimientos de aquel 3 de julio de 2009. Pese al tiempo, esta mujer de casi 60 años no ha superado su duelo y, por ende, tampoco la paz en su interior y sigue enojada con el mundo.