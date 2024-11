Susana Machicao, la diseñadora y gestora del BICeBé que lleva el talento boliviano al escenario mundial

Tiempo después, el hermano de su madre le reveló que su abuelo, el artista plástico Armando Pacheco, se habría desempeñado como diseñador en el periódico La Razón de antaño. "Me di cuenta de que más de una vez, las manzanas no caen lejos del árbol", reflexiona.

“Para gestionar la creatividad, no hay una fórmula mágica. Equivocarse es parte fundamental del proceso. Para proponer ideas innovadoras o diferentes es necesario cometer errores, levantarse e intentarlo nuevamente. Nunca debes sentir que has fracasado, incluso si tu propuesta no es aceptada. En el caso de BICeBé, si tu cartel no fue seleccionado, no significa que debes rendirte y no presentar más trabajos, significa que debes intentarlo otra vez, hasta que logres lo que anhelas”.