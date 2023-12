Tecnología transformadora: el cine latinoamericano en la era digital

El cineasta boliviano destaca que las herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial (IA), son simplemente medios para avanzar y desarrollar un lenguaje cinematográfico y asegura que no hay que perderse en el debate sobre la herramienta en sí misma, sino centrarse en el desarrollo de un lenguaje cinematográfico que abarque responsabilidades sociales, políticas, económicas, culturales e históricas.

“Lo que pasa es que seguimos viviendo el debate de la forma versus el uso, pensando que el arte lo realiza la herramienta. Leonardo da Vinci, por ejemplo, hacía sus obras, no sus pinceles. Simplemente son herramientas”, dice Bellot.

Reflexiona, también, en torno a que lo importante es entender que todos estos factores son cosas que no permiten avanzar. “No nos podemos distraer, ni perder en el tema de la herramienta como tal”, indica.

Hasta ahora, según Bellot, no entendemos el concepto de economía de cine y cine como producto y ahí es donde la gente se pierde y enfatiza que el cine va más allá de ser sólo una expresión artesanal, siendo una industria que se entrelaza con diversas ramas económicas y actúa como un pulmón vital para el desarrollo.

“El problema es que seguimos viéndolo de una manera aislada y no entendemos cómo funciona la industria de la economía del cine. El problema persistirá hasta que no dejemos de ver el cine como un producto que nos permite hacer una acción”, indica.

El problema, según el cineasta, sería entender la política económica del arte que el artista realiza para ser parte o no, porque también se puede elegir no ser parte de la industria donde se desempeña. Sin embargo, en ese caso, tampoco se le puede exigir a una economía donde no se participa, una retribución o rédito económico.