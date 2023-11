Terapias innovadoras dan esperanza a quienes viven con fibromialgia

“Vivir con fibromialgia no es vivir, es sobrevivir. A veces estoy pasando por una buena racha, me siento bien conmigo y con el mundo y de pronto empieza, primero como un cosquilleo y luego con el dolor más intenso que puedas imaginar, tan doloroso que no puedes ni pensar”, relata Carmen, una mujer de 35 años que vive con la enfermedad.