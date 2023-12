Tips para disfrutar las fiestas de fin de año de forma sana

Panetón, chocolate caliente, galletas, tortas, picana y lechón. Durante las celebraciones de fin de año es común ser tentados por comidas y bebidas no muy saludables que podrían poner en riesgo nuestra salud tanto a corto como a largo plazo; sin embargo, con algo de cuidado y tomando las decisiones adecuadas a la hora de comer, estos manjares se pueden disfrutar de manera plena y saludable.

Para la doctora Magaly Bishop, nutricionista y docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, la clave para disfrutar de las fiestas sin preocupaciones es no excederse, vigilar las porciones y sobre todo, equilibrar y distribuir los nutrientes en las comidas.

“Para no excederse, en las comidas durante las fiestas de fin de año, se puede preparar la cena de Navidad con carnes magras de res, cerdo, pavo o pollo, las cuales, preferentemente se pueden preparar al horno o a la parrilla, preparar las verduras con aceite de oliva e incluir también frutas en las preparaciones como la piña, manzana y ciruelas, ya que contienen bastantes antioxidantes y fibra que producen saciedad”, acota.

“Es importante que no falte la fruta en el momento de tener la tentación de comer algún alimento que induzca al aumento de peso, que no falte el agua, cocinar los alimentos al horno o parrilla, que la mitad del plato se incluya las ensaladas de verduras. Un ejemplo para la cena navideña puede ser: carne de cerdo al horno, con rodajas de piña, ya que esta fruta contiene enzimas digestivas que ayudan en la digestión, una papa con cáscara al horno, puré de manzana y ensaladas a gusto”, puntualiza la nutricionista.

Sobre el tema, la OMS, señala que no hay una dosis segura de consumo de alcohol y no forma parte de una dieta saludable por lo que debe evitarse en la medida de lo posible. Y no solo por los efectos nocivos para nuestra salud como daño hepático, cáncer, enfermedad cardíaca y enfermedad mental ya que además su consumo afecta nuestra conducta y puede conllevar importantes consecuencias y lesiones, sobre todo si vamos al volante.