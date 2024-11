Tony Suárez, el fotógrafo del Illimani que fue testigo de 5 olimpiadas, mundiales y lanzamientos espaciales

“La fotografía me ha llevado a viajar por el mundo. He tenido la suerte de asistir a los primeros vuelos de transbordadores, cinco olimpiadas, cinco copas del mundo en fútbol y muchos otros eventos importantes, incluyendo transmisiones de mando presidencial en Estados Unidos. También he viajado extensamente por Bolivia, explorando todos sus departamentos y, en La Paz, he podido observar y fotografiar al Illimani casi a diario”, expresa.