Trabajo, esfuerzo y dedicación, la fórmula para alcanzar el éxito en los deportes y la vida

“Todo se puede lograr en la vida, con trabajo, esfuerzo y dedicación, y que cada paso que avanzas suma para alcanzar los objetivos y las metas trazadas. Con amor a lo que tú haces, puedes alcanzar tus objetivos, nada es imposible. En toda la trayectoria que he tenido, lo que más me ha servido fue la consecuencia, la dedicación, el esfuerzo, el estar día a día ahí. Hay subidas y bajadas en todo, pero si no eres consecuente en lo que haces no puedes alcanzar tus objetivos. Y, lo más importante, hay que ponerle amor a lo que uno hace, porque con amor a lo que uno hace puede llegar mucho más allá”, señala.