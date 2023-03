Trastorno bipolar: un diagnóstico oportuno mejora el rendimiento educativo de quien lo padece

Claudia es una joven mamá que sufre de trastorno bipolar. Asegura que hasta que entró a la universidad, no comprendía por qué, de pronto y sin mayor explicación, se ponía muy triste al extremo de llegar al llanto o se dormía en el aula, incluso cuando estaba dando exámenes. Tuvo que dejar sus estudios, aunque no fue la mejor solución, reflexiona.

El trastorno bipolar afecta a algunos niños y adolescentes y no es exclusiva de los adultos. Sin embargo, en ningún momento compromete la capacidad intelectual de las personas que lo padecen.

Sandra Vargas, docente de la carrera de Psicología de Unifranz, asegura que “dependiendo de la gravedad del estado o del episodio en el cual se encuentra el estudiante, su capacidad de concentración va a estar muy disminuida y eso va a traer consecuencias en cuanto a su rendimiento académico, pero no así a su capacidad intelectual”.

Es decir, una persona que atraviesa estos episodios no estaría en las mismas condiciones emocionales y anímicas para rendir como los demás. Por ejemplo, se sentiría ciertas limitaciones para mantener atención al avance de la materia, responder a las tareas académicas o cumplir con los plazos para la presentación de trabajos prácticos.

“El cambio de estados anímicos da cuenta, pues, que el estudiante puede estar atravesando episodios muy depresivos o eufóricos. Esta falta de regulación o alteración de la normalidad afecta su proceso cognitivo y, obviamente, no podrá tener el mismo rendimiento, pero no porque no tenga la capacidad o habilidad intelectual”, puntualiza la experta.