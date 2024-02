Trastorno dismórfico corporal, una obsesión que puede afectar nuestra calidad de vida

“No le creía a la balanza, yo me sentía gorda, me veía al espejo y veía unas cejas tupidas, una nariz chueca y una boca casi sin labios, pero esa no era yo, era la imagen que mi mente había creado de mí”, cuenta Julieta Carmona, una joven de 24 años que durante años vivió con trastorno de dismorfia corporal o TDC.

“El TDC es una enfermedad mental en la que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia. Un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás puede desencadenar este trastorno”, explica la psicóloga Carmen Aguilera, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

“Me sentía fea todo el tiempo, a pesar de los halagos de mis amigas y de los chicos. Todos me veían como una chica linda, quizás no hermosa, pero tampoco fea, solo yo me percibía fea, me miraba las rodillas y pensaba que estaban oscurecidas, que mis pies eran chuecos, que mi boca torcida, que tenía rollos en la barriga, pero todo estaba en mi mente”, cuenta Julieta.