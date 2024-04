Tratamiento oportuno, la clave para evitar secuelas del acné severo

Uno de los problemas más recurrentes por los que pasan mujeres y hombres durante la pubertad y adolescencia, es el acné severo, cuyas consecuencias no sólo son dermatológicas sino también emocionales, por lo que su tratamiento oportuno adquiere relevancia.

Gabriel es un joven de 20 años que va por el segundo año de la universidad. No sólo es el mejor alumno de su carrera sino, también, es muy colaborador con sus compañeros. Sin embargo, pese a todas sus cualidades académicas, el joven tiene inseguridad cuando se trata de acercarse a las chicas, debido a las secuelas que le dejó el acné juvenil en su rostro.

“Hace cuatro meses, me declaré a Mariana, mi compañera de curso. Pese a que congeniamos en gustos, formas de estudio y varios temas, ella me rechazó. Siento que los granos y manchas que tengo en la cara son uno de los motivos para que yo no sea su chico”, lamenta el joven.