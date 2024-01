Tutoría, codificación cualitativa y apoyo al aprendizaje, algunas de las aplicaciones de la IA en educación

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que no hace más que crecer y sus aplicaciones en la educación son varias, desde realizar resúmenes hasta corregir tareas básicas, es importante conocer su potencial, pero también sus limitaciones.

La IA –según Baker– puede generar resúmenes rápidos de temas que no conocemos, escribir código en Python para funciones simples, puede corregir la gramática y la claridad en la escritura, optimizar textos, se puede usar para practicar conversaciones en otros idiomas, hacer versiones iniciales de documentos. “Y hasta escribir cuentos para mi hija de cuatro años”, agregó.

Khanmigo está diseñado para responder las preguntas de los estudiantes guiándolos en vez de revelar las respuestas y para integrarse con los videos y ejercicios existentes de la organización. En cambio, otras herramientas de IA que se utilizan en el ámbito educativo como Chat GPT no desafían a los estudiantes a pensar, sino que brindan respuestas automáticas.

El principal problema de la plataforma es que su integración con GPT-4 y OpenAi no es completa y depende de la empresa desarrolladora de la IA, es decir, si existen actualizaciones o cambios en el código, la compatibilidad puede romperse”, indica el experto.

Sin embargo, Baker advierte que es mejor utilizar al chatbot como un “árbitro” entre editores humanos, es decir que encuentre los errores, haga sugerencias, pero que no toque el texto directamente.

Otro de los usos que se puede dar a la IA es la generación automática de respuestas cortas en el aula. Baker señala que en muchas ocasiones surgen dudas comunes en las aulas que requieren de respuestas breves y concisas; sin embargo, los docentes se encuentran ocupados y no pueden brindarlas.

Baker participó como experto en innovación educativa en la IFE Conference 2024, uno de los eventos más importantes sobre educación en el continente, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación (Institute for the Future of Education) del Tecnológico de Monterrey.