Un bastón inteligente mejora la vida de las personas ciegas

Según el registro del Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), Bolivia suma 6.978 personas ciegas. Por regiones, Santa Cruz (1.719), La Paz (1.541) y Cochabamba (944) son los departamentos con mayor índice. El sentido de la vista es, tal vez, uno de los sentidos más preciados que tiene el ser humano. A través de los ojos, conocemos gran parte de la realidad que nos rodea.

La falta de este sentido deja a las personas invidentes expuestas a un sinfín de peligros. Al margen de estar imposibilitadas de apreciar formas, colores o tamaños; las personas ciegas tienen dificultad para movilizarse por lo que sufren más accidentes que una persona normal.

Silvia tiene 40 años y vive en La Paz. A sus 18 años se le presentó el síndrome de maculopatía degenerativa que es una enfermedad que afecta a la función de la mácula y causa pérdida progresiva de la visión central.

Una de sus mayores dificultades es movilizarse por las calles, no distingue cuándo empiezan o acaban las gradas, no puede calcular alturas o al caminar por la calle se choca con postes y otros objetos que no los distingue. Para desplazarse utiliza un bastón de apoyo para personas no videntes.

Un estudiante diseñó un prototipo de bastón inteligente para identificar objetos y productos utilizando la tecnología existente. De esta forma, ayudará a reducir el índice de accidentes, hará que las personas tengan más confianza y una mejor calidad de vida.

Luis Fernando Maydana Aguilar, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, es el gestor de esta idea. Se trata de un proyecto integrador donde aplicó los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera.



El bastón inteligente permite detectar objetos que estén del nivel de la cadera hacia abajo. “Viene con sensores de distancia, determina la distancia de un objeto, hace un cálculo rápido y este se lo manda a nuestro microcontrolador (Arduino Uno) y lo que realizamos con ese dato es limitar a una distancia que nosotros determinamos conveniente. Para poder programar nuestro microcontrolador se utilizó el Software Arduino IDE con lo cual programamos de manera intuitiva”, indica Maydana.

El proyecto fue elaborado porque la tecnología está logrando cambios dentro de la sociedad, por lo cual es conveniente crear un dispositivo capaz de ayudar a personas con discapacidad visual para que tengan mejor confianza para desplazarse en casa en el espacio público.

El proyecto se encuentra en la etapa final de diseño. A lo largo de un año y medio, pasó por varias etapas desde un tubo de plástico en la que se fueron insertando los distintos sensores hasta un desarrollo final en 3D en la cual se tuvo en cuenta el peso del bastón y el diseño futurista que se le dio.

Luis Fernando Maydana muestra el bastón creado para ayudar a las personas no videntes





Experiencia de aprendizaje

El joven universitario asegura que con su proyecto está poniendo en práctica lo aprendido en aula. La labor de diseñar algún dispositivo no es nada sencillo. “Si tienes una idea y peleas por ella se pueden lograr grandes cosas. Concretando ideas o el aprendizaje teórico en proyectos como el bastón inteligente uno va adquiriendo experiencia. Con seguridad habrá fallas, pero ahí es donde uno tiene que ver la manera de encontrar soluciones prácticas”.

El bastón inteligente todavía debe pasar otras pruebas. En una cuarta etapa se le colocará un botón de pánico que, junto a otros sensores, dará a conocer la latitud y la longitud de la persona ciega. En caso de accidentes, mandará datos mediante SMS al familiar más cercano para que puedan auxiliarlo.

