Upskilling y reskilling, tendencias que transforman el futuro del trabajo

Las empresas están adoptando estrategias de capacitación continua, ya sea mejorando y actualizando habilidades ya existentes (upskilling) y reciclando y volviendo a capacitar en competencias (reskilling) para preparar a sus empleados para los desafíos del mañana. Estas tendencias no solo mejoran la competitividad de las organizaciones, sino que también ofrecen a los trabajadores nuevas oportunidades de crecimiento y adaptación en la era digital.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) sostiene que cerca del 40% de los trabajadores de todo el mundo requerirán capacitación en los próximos años para mantenerse actualizados y relevantes en el mercado laboral, mientras que para McKinsey & Company , el 87% de los ejecutivos informaron haber experimentado brechas de habilidades en los últimos cuatro años, pero menos de la mitad de ellos tiene una idea clara de cómo abordar el problema. En este contexto, quien no se actualice para el futuro, perderá oportunidades laborales y de crecimiento.

La capacitación no solo ofrece beneficios a los empleados, sino también a las organizaciones. Un informe de la Association for Talent Development (ATD) encontró que las empresas que invierten en capacitación tienen un 218% más de ingresos por empleado que aquellas que no lo hacen.