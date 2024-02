Uso excesivo de las RRSS puede tener efectos adversos a la salud mental

“Hay que educar para enseñar a protegerse, porque estos peligros en Internet van a seguir existiendo. Al parecer no toda la sociedad ha comprendido el impacto que el uso excesivo de RRSS tiene en la personalidad del individuo y en el desarrollo infantil y adolescente”, sostiene Edwin Pocoaca, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

En tanto, en Estados Unidos, a partir del 1 de marzo de este año, Utah se constituirá en el primer estado de este país que limita el uso de redes sociales a menores de edad porque los jóvenes que no superen los 18 años necesitarán el consentimiento de algún tutor legal para abrir diferentes aplicaciones, lo que puede impactar de forma considerable el acceso a redes como TikTok o Instagram.

● Ordenar prioridades, es decir no pertenecer a grupos de redes sociales que no usas o no coinciden con tus preferencias, muchas veces formamos parte de grupos de WhatsApp sin saber el objetivo del mismo o por la invitación de terceros.