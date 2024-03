Verificar transacciones y códigos de confianza, claves para evitar estafas con QR

“Un joven me preguntó por el precio de unos tenis y luego si aceptaba pagos con QR, a lo que yo le dije que sí. La segunda vez fue una señorita que se llevó un deportivo y una gorra y lo mismo, me engaño con los comprobantes”, expresa el comerciante.

De acuerdo con la información de ambas instituciones entre mayo y diciembre de 2019, año en que se empezó a utilizar el método de pago, los montos transados llegaron a $us 1 millón, para 2020 subieron a 36 millones y en 2021 se dispararon a 459 millones. A partir de 2022 las cifras crecieron exponencialmente. Ese año, los pagos con QR Simple se multiplicaron por seis, de $us 459 millones a 2.757 millones. Y para 2023 las cifras se triplicaron, de $us 2.757 millones a $us 9.201 millones.