Violencia se ensaña con los niños; falta sensibilidad, según expertos

“ No tenemos estadísticas claras , ya que no contamos con sicólogos en todas las unidades educativas. Hay muchos casos que nunca se denuncian , por el miedo, porque las víctimas prefieren huir para sentirse más seguras”, explicó Verónica Alfaro, presidenta del Colegio de Sicólogos de Bolivia.

“Nosotros como maestros no tenemos autoridad, nos la quitaron, no podemos tocar ni la mochila al alumno, y en colegios particulares es peor todavía ”, lamentó Tania Montero, maestra en dos colegios, uno fiscal y otro particular.

“Nos toca sacar a la luz algo que estaba escondido y la familia no colabora. A menudo hace cambiar la versión de los menores, bajo la presión de que cómo van a denunciar a sus amigos, familiares, etc., entonces el menor calla, y ese ciclo de violencia no acaba. Nos dicen que no nos metamos, es su vida privada”, dijo y agregó que hasta llegaron a amenazarla por meterse en lo que no le importa.