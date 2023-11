Vivir con tranquilidad y minimizar riesgos, la importancia del ahorro

A su vez, explica el secretario ejecutivo de Asoban, este ejercicio es útil para transparentar aquellos gastos no planificados que, por su monto reducido, no se consideran pero que en la suma reducen la capacidad de ahorro. Estos gastos son conocidos como “hormiga”. Al realizar el ejercicio es recomendable que se incluyan los gastos anuales, como el pago de impuestos, mensualizando el monto.

“El problema es que el dinero no crece, no se mueve, es bueno guardar algo en la casa, pero no grandes sumas de dinero”, reflexiona la empresaria gastronómica.