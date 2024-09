“Yo Juego”: la historia de una emprendedora que salvó su negocio con herramientas digitales

“Sabía hacer el producto, pero no sabía ofrecerlo bien. Esto me generó inseguridades, notaba que me faltaba llegar a más personas, necesitaba mejorar mi forma de vender los juegos didácticos, hasta hubo un momento en el que dejé de creer en mi propuesta de ayudar a los niños y sus familias. Pero me contaron sobre un programa que ayuda a mujeres como yo y logré aprender las herramientas digitales que necesitaba, entre otras cosas, fue ese empujón que toda emprendedora necesita para crecer”, afirma la joven.