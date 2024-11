Zapatos con botones de pánico, la propuesta de jóvenes contra la trata de personas

Jocelín Apaza recuerda con terror el día en que casi fue secuestrada por dos hombres a la salida de su colegio. “Estaba caminando hacia la parada de transporte público cuando dos personas mayores me empezaron a seguir y a pedirme que me detenga. Empecé a correr, pero ellos eran más rápidos y me tomaron del brazo, gracias a Dios una señora vio la escena y se hizo pasar por mi mamá y ahuyentó a los hombres”, rememora.