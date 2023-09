Diputado de CC observa la asignación de $us 255 millones más para Gasto Corriente en la reformulación del PGE

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel denunció la asignación de $us 255 millones destinados para Gasto Corriente que se quiere aprobar en un reformulado del Presupuesto General del Estado. Para Porcel, esta medida significaría el incremento de sueldos para el personal permanente y no permanente que trabaja en el aparato estatal.

De acuerdo con lo explicado por el diputado en el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio, en diciembre de 2022 se aprobó un presupuesto de Bs 237.000 millones para la Gestión 2023 y hace un par de días se aprobó una reformulación por $us 6.455 millones (unos Bs 44 mil millones), de los cuales el 29% está destinado para Gasto Corriente.

Para el asambleísta, llama la atención esta medida, ya que se está incrementando la deuda pública en $us 25.000 millones, de los cuales $us 12.000 millones es deuda interna. “Estos últimos años, los ingresos del Estado se han sustentado en la deuda externa, la deuda interna y la presión tributaria”, dijo, al mencionar que para el presente año está aprobada una deuda externa de $us 4.600 millones.